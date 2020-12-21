В Башкирии планируют открыть сеть полилингвальных школ

Кроме того, в следующем году учреждения появятся в Хайбуллинском и Баймакском районах. До 2024 года полилингвальные школы планируется открыть в Учалах, Ишимбае, туймазах, Дюртюлях и Сибае, а также в Абзелиловском, Салаватском, Белорецком и Иглинском районах. Как сообщил министр образования, в 11 школах предусмотрены интернаты, что даёт возможность обучаться не только детям из Башкирии, но из других регионов России.