В Башкирии планируют открыть сеть полилингвальных школ

В Уфе и Стерлитамаке были открыты три полилингвальные школы. Об открытии четвертой, а также о развитии сети таких учреждений рассказал министр образования Башкирии Айбулат Хажин на совещании в правительстве республики.

В настоящее время в трех школах обучаются около четырех тысяч детей и работают примерно 200 преподавателей. По словам Хажина, новая полилингвальная школа откроется в Нефтекамске. Кроме того, в следующем году учреждения появятся в Хайбуллинском и Баймакском районах. До 2024 года полилингвальные школы планируется открыть в Учалах, Ишимбае, туймазах, Дюртюлях и Сибае, а также в Абзелиловском, Салаватском, Белорецком и Иглинском районах. Как сообщил министр образования, в 11 школах предусмотрены интернаты, что даёт возможность обучаться не только детям из Башкирии, но из других регионов России. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность проекта для развития образования. Мы формируем, по сути, элиту Башкортостана — людей, владеющих родными языками, иностранными языками, обладающих разными компетенциями, получающими очень качественное образование. Замах очень серьезный, сказал Хабиров. Напомним, ранее Радий Хабиров опубликовал видео, на котором ученики полилингвальной школы № 44 в Уфе поздравили жителей республики с Днем башкирского языка. Тогда он сообщил, что песню на башкирском языке исполнили ребята из русскоязычного класса.

