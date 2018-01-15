В Башкирии чиновникам разрешат отвечать на обращения граждан по электронке
Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, поправки планируется внести в закон об обращениях граждан. Если их примут, то чиновники смогут направить ответ на обращение гражданина на его электронную почту. Гражданин в свою очередь также сможет написать свое письмо и приложить все необходимые документы в электронной форме. Ранее запросы и обращения можно было отправлять как по электронке, так и по почтовому адресу на бумажном носителе.
В конце прошлого года данная норма уже была закреплена на федеральном уровне. Инициатива, как пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, нацелена на совершенствование работы с обращениями граждан.
- Главная цель при этом – преодолеть бюрократические противоречия и сделать ответы органов государственной власти и местного самоуправления как можно более оперативными, – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев, отметив, что законопроект не отменяет право граждан направлять обращения и получать ответы на них в традиционной письменной форме.