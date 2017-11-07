Перевезите через лужу: Жители Уфы записали обращение к администрации города

Жители улицы Рудольфа Нуриева жалуются на отсутствие дороги.

Жители домов по улице Рудольфа Нуриева обратились к администрации города с просьбой отремонтировать дорогу к их домам. По словам авторов ролика к их домам ведёт лишь одна дорога, по которой невозможно проехать.