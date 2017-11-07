Перевезите через лужу: Жители Уфы записали обращение к администрации города
Сегодня, 17:07ОбществоКонстантин Климов
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Жители улицы Рудольфа Нуриева жалуются на отсутствие дороги.
Жители домов по улице Рудольфа Нуриева обратились к администрации города с просьбой отремонтировать дорогу к их домам. По словам авторов ролика к их домам ведёт лишь одна дорога, по которой невозможно проехать.
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