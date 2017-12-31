Дольщики «Миловского парка» записали новогоднее обращение Путину и Хамитову

В этом году жители должны были получить новое жилье.

Обманутые дольщики 11-го квартала «Миловского парка», вложившие деньги в долевое строительство жилья по Государственной федеральной программе «Жилье для российской семьи», записали новогоднее видеообращение Владимиру Путину и Рустэму Хамитову. Несколько людей на фоне пустыря (где должны были быть построены дома) с бенгальскими огнями в руках и бокалом шампанского в руках.

- Мы заключили договор долевого участия по этой программе. И это государственная программа. Поэтому мы не побоялись вложить материнский капитал. Вот тут наше жилье – красивое, уютное, в котором мы должны были встречать Новый год. Спасибо властям за стабильность и уверенность в завтрашнем дне, - говорит уфимка.

Горожане отметили, что власть в таком случае не должна рассчитывать на их голосах на выборах 2018-го года.

Напомним, ранее мы писали о том, что по «Миловскому парку» в Уфимском районе было заведено уголовное дело. Участники долевого строительства подали коллективное заявление о хищении денег при строительстве жилого комплекса «Миловский парк» на территории Уфимского района – по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По предварительным данным, с 2012 по 2017 годы предприятие застройщик получил свыше 25 миллионов рублей по договорам более чем от 100 граждан. Руководство фирмы распорядилось деньгами по своему усмотрению, а дольщики остались без жилья. Строительство комплекса не завершилось до сих пор.

Сейчас принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшим.

В начале декабря дольщики «Миловского парка» провели очередной митинг. А 26 декабря «Сбербанк» подал в Арбитражный суд Башкирии иск о признании банкротом учредителей компании «Килстройинвест» (застройщик «Миловского парка»).

«Миловский парк» - крупный проект малоэтажного строительства под Уфой. «Килстройинвест» должен был построить на землях, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства, квартиры по программе «Жилье для российской семьи». Компания не справилась с обязательствами перед более чем 1 тыс. дольщиков, затраты на исполнение которых в госкомстрое республики оценивали более чем в 1 млрд руб. Главной причиной фиаско назвали крах программы «Жилье для российской семьи». В итоге из 14 кварталов, запланированных в данном жилом комплексе, были сданы пока только два.

В сентябре функции управляющей компании перешли к ООО «Амнис-групп» (принадлежит физлицу Кириллу Попову, основателем называют совладельца группы «Башкирская химия» и члена совета директоров Башкирской содовой компании Дмитрия Пяткина).

В начале декабря прокуратура республики сообщила о том, что в отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». По предварительным данным, с 2012 по 2017 год компания получила более 25 млн руб. от более 100 граждан. Деньги руководство предприятия потратило на свои нужды, а дольщики не получили квартиры.

Напомним, что в этом году проблема обманутых дольщиков в республике обострилась: люди регулярно устраивали митинги, пикеты, собрания, записывали обращения и даже устраивали голодовки.