Фермер Хасан Идиятуллин опубликовал открытое обращение к главе Башкирии

Предприниматель подозревает, что шестой по счету поджог, происшедший в его хозяйстве, не является случайностью.

В соцсетях появилось видеообращение предпринимателя из Бащкирии Хасана Идиятуллина, давно известного критическими замечаниями в адрес представителей власти разного уровня – от муниципальной до региональной.

Нынешнее видеообращение связано с очередным поджогом имущества Идиятуллина. По его словам, 10 декабря поздно вечером огнем был уничтожен нежилой дом в центре хозяйства.

Люди случайно успели вовремя заметить огонь и трактором с "гидравликой" и большим ковшом сумели засыпать снегом соседние постройки. Помогли и две пожарных машины, быстро приехавшие по вызову на тушение пожара.

Фермер настаивает, что это уже шестой случай поджога, однако полиция не торопится заниматься его расследованием. По крайней мере, уголовное дело до сих пор не было возбуждено.

Предприниматель предполагает, что таким образом ему дали понять, что выдвижение кандидатом в депутаты в парламент Башкирии нежелательно. Хасан Идиятуллин просит разобраться в этом деле, поскольку, по его мнению, поджигателями могут быть во всех шести случаях одни и те же люди.

- Почти пять лет назад, на этой же ферме эта же группа нелюдей сожгли конюшню и 13 лучших скаковых лошадей Башкирии, многократных победителей скачек в России. Глава Башкирии Рустэм Закиевич Хамитов тогда лично приезжал на пожар. Сожгли лошадок прямо в день выборов, а затем вбросили несколько сотен (почти тысячу на двух УИКах!) бюллетеней против Хасана и Айгуль Идиятуллиных, - напомнил в своем обращении предприниматель. - Но уголовное дело тогда также не возбудили, несмотря на 25 заявлений.

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