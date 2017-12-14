В Башкирии комиссия поддержала ходатайства о помиловании 4-х заключенных
Как сообщает ГТРК Башкортостан, одно из ходатайств поступило от 27-летнего осужденного. Он скачал из интернета программу, которую затем продал за 600 рублей. Еще одно заявление - от женщины, которая находясь в квартире мужчины, ночью похитила ноутбук. Ущерб на сумму менее пяти тысяч рублей для потерпевшего не является значительным. Другое преступление схоже: женщина, находясь в квартире мужчины, похитила браслет из золота.
- После обсуждения члены комиссии приняли решение подержать эти ходатайства, - говорится в сообщении. - При этом учитывались положительные характеристики, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, отсутствие предыдущих судимостей, мнение уголовно-исполнительной инспекции, положительные планы на будущее.
Еще одно ходатайство поступило от человека, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой один из них скончался.
- Конечно ходатайства по преступлениям, связанным со смертью человека, мы поддерживаем крайне редко, - отметил Константин Толкачев. - Но здесь члены комиссии учли достойный жизненный путь осужденного: участник боевых действий, имеет множество наград, является ветераном труда, до этого трагического случая работал врачом. Вину в совершенном преступлении осознал полностью,раскаялся. К тому же находится в предпенсионном возрасте, имеет проблемы со здоровьем… В целом, после длительного обсуждения мнения членов комиссии склонилось к тому, чтобы поддержать это ходатайство. В соответствии с установленной процедурой, комиссия представляет заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного главе РБ, который, в свою очередь, вносит представление на имя Президента России.