Комиссия по вопросам помилования в Уфе отклонила шесть ходатайств

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев провел заседание Комиссии по вопросам помилования при Главе Республики Башкортостан.

Сегодня на заседании комиссии рассмотрели шесть ходатайств о помиловании, и все они были отклонены.

По пяти обращениям осужденные отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 - лишение свободы на срок до 15 лет). Автор одного ходатайства применил насилие в отношении участкового.

– Каждое из дел было внимательно рассмотрено членами комиссии, - прокомментировал решение комиссии Константин Толкачев. - Были выслушаны мнения потерпевшей стороны, рассмотрены характеристики по месту жительства, а также из мест лишения свободы. При необходимости проводятся встречи с осужденными, подвергается анализу их поведение, восприятие мер воспитательного характера, учитывается степень раскаяния, желание и готовность возместить причиненный ущерб. Сегодня тяжесть совершенных преступлений, многократные судимости и другие факторы склонили мнение комиссии к тому, чтобы не поддерживать ни одно из ходатайств.