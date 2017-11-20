Башкирские осужденные собрали тысячный автозак

За семь лет башкирская колония произвела продукции на 2,5 млрд рублей.

В башкирской колонии №7 произвели тысячный автозак, сообщает пресс-служба УФСИН по региону. За почти восемь лет осуждённые отбывающие наказание в колонии произвели продукцию на почти 2,5 млрд рублей.

По утверждению специалистов ведомства, автозаки отличаются комфортом и современными технологиями. С 2011 года все машины оборудуются кондиционерами, а пару лет назад начали устанавливать видеокамеры позволяющие следить, что происходит вокруг автомобиля, в отсеке для заключённых и в кабине водителя. Так же в машине ведётся постоянная аудиозапись. Автозаки, выпускаемые в Мелеузе, строятся на базе автомобилей нескольких назначений, среди них машины повышенной проходимости и лёгкие автомобили малой вместимости.