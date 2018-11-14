В Башкирии суд отклонил жалобу полицейских, обвиняемых в избиении задержанного

Сегодня, 14 ноября, Верховный суд Башкирии отказал подсудимым в удовлетворении апелляционной жалобы, касающейся места повторного рассмотрения их дела. Об этом сообщил руководитель регионального Комитета против пыток Евгений Литвинов.

Напомним, 22 ноября 2016 года к правозащитникам за юридической помощью обратился Венер Мардамшин. Он рассказал, что 10 ноября был схвачен четырьмя мужчинами, которые сковали ему руки наручниками, надели на голову пакет и, затолкав в свой автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Со слов Венера, позже выяснилось, что это были сотрудники полиции, которые доставили его в городской опорный пункт участковых, после чего начали избивать, применяя дубинки и электрошокер, и требовали от Венера признания в похищении женщины. Однако попытки полицейских добиться от Венера признания в совершении преступления оказались безуспешными, и они отпустили его, предварительно взяв с него объяснение о том, что он распивал с друзьями спиртные напитки и претензий к сотрудникам полиции не имеет.

По словам Мардамшина, домой ему помог добраться его знакомый. Супруга Венера вызвала «скорую», и мужчину доставили в больницу Нефтекамска, где он проходил лечение до 21 ноября, а затем был переведен в уфимскую больницу. Всего на стационарном лечении Мардамшин находился двадцать семь дней. В выписном эпикризе больного врачи нефтекамской больницы зафиксировали у Мардамшина множество телесных повреждений и довольно серьезных травм наподобие закрытого компрессионного перелома тела шейного позвонка и ушибов почек. В качестве обвиняемых по делу были привлечены бывшие сотрудники нефтекамской полиции Ильвир Сагитов и Радим Хайруллин.

В июне текущего года после семи месяцев судебного разбирательства судья Нефтекамского городского суда счел обоих подсудимых непричастными к преступлению. 4 сентября текущего года Верховный суд РБ рассмотрел апелляционные жалобы всех участников стороны обвинения и вынес решение – отменить оправдательный приговор в отношении Ильвира Сагитова и Радима Хайруллина и направить уголовное дело на новое рассмотрение другому судье в Нефтекамский городской суд. Кроме того, суд назначил подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако вскоре председатель Нефтекамского суда попросил изменить место рассмотрения дела из соображений беспристрастности. После этого Верховный суд РБ решил перенести рассмотрение в Янаульский городской суд.

- Решение суда было обусловлено необходимостью обеспечить повторное рассмотрение уголовного дела в объективном ключе и без риска давления на нефтекамских судей, при этом суд не постеснялся опереться в этой связи на положения Европейской Конвенции. Такое в наших судах вообще редко случается, - пояснил Евгений Литвинов.

Однако определение суда было обжаловано адвокатом подсудимого Ильвира Сагитова. И вот сегодня Верховный суд республики отказал подсудимым в удовлетворении жалобы и, теперь уже в апелляционном порядке, закрепил подсудность этого дела, которое все же будет направлено на рассмотрение в Янаул.