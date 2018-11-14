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В Башкирии суд отклонил жалобу полицейских, обвиняемых в избиении задержанного
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В Башкирии суд отклонил жалобу полицейских, обвиняемых в избиении задержанного

Сегодня, 14:39ОбществоТатьяна МайороваФото: Евгений Литвинов/ Mkset.ru
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