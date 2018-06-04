В Башкирии суд оправдал полицейских, обвиненных в избиении и пытках мужчины

Сегодня, 4 июня, в Нефтекамске судья городского суда Ибрагим Даутов вынес оправдательный приговор двум полицейским, которые обвинялись в незаконном задержании, избиении и пытках местного жителя. Подробности из зала суда сообщил журналист Артур Асафьев на сайте Idel.Реалии.

Напомним, что в Нефтекамском горсуде с 1 ноября 2017 года слушалось дело по обвинению бывшего начальника отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Нефтекамску Ильвира Сагитова и его подчиненного, оперуполномоченного того же отдела Радима Хайруллина в избиении и пытках Венера Мардамшина. Как следует из материалов дела, таким образом полицейские пытались выбить из мужчины признания в похищении местной предпринимательницы Фирузы Насыровой.

Гособвинение в лице представителя прокуратуры Александры Маликовой посчитало вину подсудимых полицейских полностью доказанной и потребовало для них реальных сроков лишения свободы: для Ильвира Сагитова – шесть лет лишения свободы, для Радима Хайруллина – четыре с половиной года лишения свободы. При этом адвокаты подсудимых, в свою очередь, заявляли о невиновности подсудимых и требовали для них полного оправдания.

При оглашении приговора судья положил в основу алиби полицейских показания свидетелей защиты – сослуживцев и родственников Сагитова и Хайруллина, которые утверждали во время следствия и в суде, что обвиняемые были 10 ноября 2016 на работе в отделе полиции, и в опорном пункте № 6 на улице Трактовой, где происходило избиение Венера Мардамшина, вообще не появлялись, а сам потерпевший Венер Мардамшин туда также не доставлялся. Родственники и друзья обвиняемых заявили, что после службы полицейские праздновали День полиции вместе с ними.

При этом суд не принял во внимание доводы обвинения о том, что виновность полицейских доказывает детализация их телефонных звонков в течение 10 и 11 ноября 2016 года. В тексте приговора судья почему-то отметил, что «потерпевший привлек к своей защите Комитет против пыток и средства массовой информации».

И в итоге суд вынес решение оправдать обоих подсудимых «в связи непричастностью к совершению преступления».

Главный обвиняемый – начальник отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Нефтекамску Ильвир Сагитов был освобожден из-под стражи в зале суда. Его подчиненному, оперуполномоченному того же отдела Радиму Хайруллину суд отменил подписку о невыезде.

Венер Мардамшин от комментариев отказался, заявив лишь, что он непременно обжалует приговор в апелляции в Верховный суд Башкортостана.

О намерении обжаловать приговор заявила и представитель гособвинения Александра Маликова.

— На наш взгляд, суд однобоко и предвзято подошел к оценке доказательств стороны обвинения, подвергнув сомнениям последовательные показания потерпевшего и свидетелей, и, вместе с тем, отдал приоритет показаниям родственников и коллег подсудимых, - отметил юрист Комитета против пыток Евгений Литвинов, представлявший в суде интересы Венера Мардамшина.

Судебный процесс по обвинению полицейских продолжался семь месяцев. За это время судье Даутову дважды заявляло отвод гособвинение и один раз – защита Мардамшина, указывая, что судья "заинтересован в исходе дела". Все отводы судьей были отклонены.