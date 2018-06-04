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В Башкирии суд оправдал полицейских, обвиненных в избиении и пытках мужчины
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии суд оправдал полицейских, обвиненных в избиении и пытках мужчины

Сегодня, 17:52ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Асафьев/ Idelreal.org
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