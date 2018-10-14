Радий Хабиров объехал объекты Башнефти, чтобы войти в курс дела

Несмотря на воскресенье, традиционно второй выходной день, врио главы Башкирии Радий Хабиров в этой день сегодня, 14 октября, провел свою первую рабочую поездку. Это были объекты компании "Башнефть": сначала установка по производству водорода на Новоуфимском нефтеперерабатывающем заводе (Новойл) и биоочистные сооружения (БОС) на Уфанефтехиме.

Водород, к слову, используется для производства бензинов экологических стандартов Евро-5 и Евро-6, а БОС являются одним из крупнейших в Европе аналогичных сооружений. "Башнефть" г-н Хабиров выбрал в качестве первого пункта для рабочего визита, очевидно, неспроста: это такой краеугольный камень башкирской экономико-политической модели, поэтому отметиться сначала здесь, показав безусловную важность предприятия для республики и дав понять необходимость консолидации общества, экономических и политических элит по любым, даже некогда проблемным вопросам - вполне естественно.

- Это моя первая поездка, я попросил, чтобы ее подготовили на "Башнефть", это локомотив нашей экономики, чтобы войти в курс дела. Что касается представительства республики в органах управления компании (у Башкирии два представителя в совете директоров, прим.), мне надо подумать, - сказал Радий Хабиров.

Врио главы республики также отметил важность крупных предприятий и работы с ними, ведь от эффективности их работы зависит наполняемость республиканского бюджета.

- Крупные предприятия должны также осознавать всю меру социальной ответственности, лежащей на них, ответственности экологической, природоохранной.

Визит на первый объект, установку водорода на Новойле занял от силы минут 10, потом бегом по машинам и на БОС Уфанефтехима. На установке БОС Радию Хабирову рассказали о том, как работает установка, как проходит процесс очистки, как бактерии пожирают разные гадости, про уникальность установки. Радий Фаритович живо интересовался темой и задавал вопросы.

Г-на Хабирова сопровождал председатель правления АНК "Башнефть" Андрей Шишкин. В конце посещения БОС он подарил Радию Хабирову миниатюрную установку по очистке воды.

- Можно пить? - поинтересовался Радий Хабиров. - В общем да, вода соответствует всем нормам, - ответил Андрей Шишкин.