Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
Сегодня, 20:01ПолитикаМарат ГареевФото: Олег Яровиков
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Врио главы региона уверен: опыт первого президента республики пригодится и сегодня.
Рабочая встреча двух глав республики – нынешнего и бывшего – прошла сегодня, 13 октября в Доме Республики. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».
Муртаза Рахимов стоял у руля региона в течение двух десятков лет с 1990 по 2010 годы. Радий Хабиров отметил, что именно в эти непростые для всей страны годы Башкирия, руководимая первым президентом, стала одним из самых крепких в социально-экономическом плане регионов России.
Г-н Хабиров также выразил уверенность в том, что и сегодня Муртаза Рахимов задействует свой богатый опыт в целях консолидации общественности, улучшения качества жизни жителей республики.
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