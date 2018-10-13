Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Рабочая встреча двух глав республики – нынешнего и бывшего – прошла сегодня, 13 октября в Доме Республики. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Муртаза Рахимов стоял у руля региона в течение двух десятков лет с 1990 по 2010 годы. Радий Хабиров отметил, что именно в эти непростые для всей страны годы Башкирия, руководимая первым президентом, стала одним из самых крепких в социально-экономическом плане регионов России.