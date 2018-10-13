Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первое совещание в новом статусе
Сегодня, 17:27ПолитикаМарат ГареевФото: glavarb.ru
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Посвящено оно было подготовке к зиме.
Временно исполняющий обязанности руководителя Башкирии Радий Хабиров, назначенный на эту должность в День Республики, 11 октября и представленный сегодня, провел первое совещание в своем новом статусе. Касалось оно ходу подготовки систем жизнеобеспечения республики к осенне-зимнему периоду. Об этом говорится на официальном сайте главы РБ.
В совещании приняли участие главы районов, городов, члены правительства. Обсуждали дорожно-транспортный комплекс, ЖКХ, пассажирский транспорт и все остальные элементы жизнеобеспечения, к которым в холодный сезон уделяется особое внимание. По завершению совещания Радий Хабиров раздал соответствующие поручения.
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