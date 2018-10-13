Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первое совещание в новом статусе

Временно исполняющий обязанности руководителя Башкирии Радий Хабиров, назначенный на эту должность в День Республики, 11 октября и представленный сегодня, провел первое совещание в своем новом статусе. Касалось оно ходу подготовки систем жизнеобеспечения республики к осенне-зимнему периоду. Об этом говорится на официальном сайте главы РБ.