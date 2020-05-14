В Башкирии в общежитиях вузов зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 14 мая, на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции глава региона Радий Хабиров дал поручение проверить обстановку в общежитиях вузов.

- Там должны были остаться только иностранные студенты и сироты. Проверьте, какая там обстановка. Уже были случаи коронавируса в общежитиях. Пусть студенты занимаются, а не гуляют по городу, - уточнил Радий Хабиров.