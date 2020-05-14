В Башкирии в общежитиях вузов зафиксированы случаи заражения коронавирусом
14 мая, 15:17ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Глава Башкирии потребовал провести проверку в общежитиях вузов республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 14 мая, на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции глава региона Радий Хабиров дал поручение проверить обстановку в общежитиях вузов.
- Там должны были остаться только иностранные студенты и сироты. Проверьте, какая там обстановка. Уже были случаи коронавируса в общежитиях. Пусть студенты занимаются, а не гуляют по городу, - уточнил Радий Хабиров.
Напомним, пока все студенты, как и школьники, продолжают учебные занятия онлайн.
По последним данным, в Башкирии зафиксировано 1784 случая заражения коронавирусом.
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