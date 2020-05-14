Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом в регионе

— На стационарном лечении находится 580 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 49, средней степени тяжести — 120 человек, в тяжелом состоянии — 39 человек, из них на искуственной вентиляции легких — 11 человек, — сообщил Максим Забелин.

Также чиновник сообщил, что на амбулаторном лечении находится 664 человека. За сутки выписано 56 человек (всего выздоровело 524 пациента).

Кроме того, на 14 мая в регионе зафиксировано 62466 случаев с клиникой ОРВИ, из них 906 — за последние сутки. Количество случаев ОРВИ из числа прибывших из территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции, сейчас составляет более 11 тысяч, из них 35 госпитализированы за прошедшие сутки. В 10 обсерваторах находится 1598 жителей республики, на самоизоляцию направлено 20 тыс. человек.

Напомним, в Башкирии за сутки количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 1784 человек (+88 новых случаев). Новых летальных исходов с диагнозом COVID информации не зафиксировано.