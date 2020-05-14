Глава Башкирии дал объяснение, почему смягчен режим изоляции
Радий Хабиров ответил на вопрос ведущего шоу «Док-ток» Александра Гордона.
Гордон спросил у руководителя региона, почему в Башкирии, где далеко не самая благополучная ситуация с коронавирусом и где была вспышка инфекции в больнице, сейчас можно спокойно передвигаться по улице.
Глава региона в ответ на это заявил, что не назвал бы передвижение по городу спокойным. Он также отметил, что для смягчения самоизоляции был предпринят ряд мер. По мнению Хабирова, сейчас в республике очень хорошо подготовлен коечный фонд, который прямо сейчас свободен на 32%. Кроме того, скоро откроется современный инфекционный центр на 500 коек.
Рост количества заболевших он объяснил увеличением тестирования, именно из-за высокой выявляемости, растут количество больных. По словам Хабирова, особое внимание также уделяется контактам заболевших, которых тщательно отслеживают и помещают на карантин.
Прослушав выступление главы Башкирии Гордон заявил, что он теперь спокоен за республику. Также в разговор вмешалась телеведущая Елена Малышева, которая решила передать привет руководителю РКБ имени Куватова Эльзе Сыртлановой. Малышева также отметила, что считает, что ту поместили на карантин с большим перебором.