Глава Башкирии дал объяснение, почему смягчен режим изоляции

Гордон спросил у руководителя региона, почему в Башкирии, где далеко не самая благополучная ситуация с коронавирусом и где была вспышка инфекции в больнице, сейчас можно спокойно передвигаться по улице.

Глава региона в ответ на это заявил, что не назвал бы передвижение по городу спокойным. Он также отметил, что для смягчения самоизоляции был предпринят ряд мер. По мнению Хабирова, сейчас в республике очень хорошо подготовлен коечный фонд, который прямо сейчас свободен на 32%. Кроме того, скоро откроется современный инфекционный центр на 500 коек.

Рост количества заболевших он объяснил увеличением тестирования, именно из-за высокой выявляемости, растут количество больных. По словам Хабирова, особое внимание также уделяется контактам заболевших, которых тщательно отслеживают и помещают на карантин.