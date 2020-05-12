Хабиров возмутился состоянием неухоженного города в Башкирии
12 мая, 14:33ОбществоАлия ФатхиеваФото: Страница Радия Хабирова
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Глава Башкирии озабочен созданием комфортной среды для проживания.
Руководитель региона Радий Хабиров заявил, что ему было неприятно находиться в Белорецке, из-за того, что город очень неухоженный. Он отметил, что в Белорецке хорошие предприятия и замечательные люди.
«Понятно, что в рамках возможностей он вычищен, бордюры покрашены, но совершенно очевидно, что комфортной средой там не занимаются», – заявил глава Башкирии.
Хабиров в связи со случившемся заявил, что необходимо преобразить населенные пункты. Руководитель региона обозначил сроки, когда это должно случиться. Прежде всего он поручил организовать благоустройство в Хайбуллинском и Белорецком районе.
«Город этого достоин, люди там достойные, экономика неплохая, а вот комфортная среда. Надо за год-два Белорецк привести в порядок», – заключил глава.
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