Хабиров возмутился состоянием неухоженного города в Башкирии

Руководитель региона Радий Хабиров заявил, что ему было неприятно находиться в Белорецке, из-за того, что город очень неухоженный. Он отметил, что в Белорецке хорошие предприятия и замечательные люди.

«Понятно, что в рамках возможностей он вычищен, бордюры покрашены, но совершенно очевидно, что комфортной средой там не занимаются», – заявил глава Башкирии.

Хабиров в связи со случившемся заявил, что необходимо преобразить населенные пункты. Руководитель региона обозначил сроки, когда это должно случиться. Прежде всего он поручил организовать благоустройство в Хайбуллинском и Белорецком районе.