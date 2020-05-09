Радий Хабиров проинспектировал предприятия Белорецкого района
Кроме того, его заинтересовало развитие благоустройства в Белорецке.
Руководитель Башкирии в рамках своей рабочей поездки посетил самый большой по площади район республики. В Белорецком районе он ознакомился новым инвестиционным проектом, которого намерены осуществить в рамках ТОСЭР Белорецка.
Сегодня в Уральском пружинном заводе уже работают 477 человек. Годовой оборот предприятия составляет два миллиарда рублей, среди его клиентов — пять тысяч субъектов из России и Европы.
Как сообщает директор завода, предприятие намерено развиваться. Вложив еще 307 млн рублей, инвестор планирует открыть производство рессор. НПФ «Рессора» уже зарегистрирован как новый резидент ТОСЭР. Месяц назад проект был рассмотрен в «Промышленном часе», где он получил одобрение и необходимую поддержку.
После этого Радий Хабиров направился на улицу Точисского, где строится многоквартирный дом на месте старых бараков 60-х годов прошлого века. Генеральный директор строительной компании Рустам Хажиев отчитался о планах по развитию этого места: кроме дома, здесь появятся детская и спортивная площадка, будут проделаны работы по благоустройству.
Радий Хабиров отметил, что как и большинству маленьких городов, Белорецку необходимо развивать жилищное строительство. Такая ситуация связана с тем, что строительные компании предпочитают уфимский рынок. Поэтому, по словам главы, предприниматели, развивающие строительство в районах, будут поддержаны регионом.
Кроме того, глава республики поинтересовался ходом благоустройства городского пруда. Здесь, по плану, должны появиться спортивная зона, различные заведения, пляж и площадка для развлечений.
Напомним, в начале года в Белорецком районе сменился глава. На место Владислава Миронова, руководившего районом десять лет, пришел экс-министр спорта и молодежной политики РБ Андрей Иванюта.