Радий Хабиров проинспектировал предприятия Белорецкого района

Руководитель Башкирии в рамках своей рабочей поездки посетил самый большой по площади район республики. В Белорецком районе он ознакомился новым инвестиционным проектом, которого намерены осуществить в рамках ТОСЭР Белорецка.

Сегодня в Уральском пружинном заводе уже работают 477 человек. Годовой оборот предприятия составляет два миллиарда рублей, среди его клиентов — пять тысяч субъектов из России и Европы.

Как сообщает директор завода, предприятие намерено развиваться. Вложив еще 307 млн рублей, инвестор планирует открыть производство рессор. НПФ «Рессора» уже зарегистрирован как новый резидент ТОСЭР. Месяц назад проект был рассмотрен в «Промышленном часе», где он получил одобрение и необходимую поддержку.

После этого Радий Хабиров направился на улицу Точисского, где строится многоквартирный дом на месте старых бараков 60-х годов прошлого века. Генеральный директор строительной компании Рустам Хажиев отчитался о планах по развитию этого места: кроме дома, здесь появятся детская и спортивная площадка, будут проделаны работы по благоустройству.

Радий Хабиров отметил, что как и большинству маленьких городов, Белорецку необходимо развивать жилищное строительство. Такая ситуация связана с тем, что строительные компании предпочитают уфимский рынок. Поэтому, по словам главы, предприниматели, развивающие строительство в районах, будут поддержаны регионом.

Кроме того, глава республики поинтересовался ходом благоустройства городского пруда. Здесь, по плану, должны появиться спортивная зона, различные заведения, пляж и площадка для развлечений.