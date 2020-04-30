Радий Хабиров разрешил ездить на машине дольше 90 минут

Сегодня, 30 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в правила регистрации поездок на портале Дорога02. Теперь ездить на личном автомобиле можно не 90 минут, а в два раза дольше - 180 минут. Принятое решение связано с тем, что в майские праздники многие отправятся на свои садовые участки.

— Мы сегодня сильно приветствуем то, что люди с городов будут выезжать на свои дачные и садовые участки. Разумеется, при соблюдении там режима самоизоляции, — сказал Радий Хабиров.