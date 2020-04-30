Радий Хабиров разрешил ездить на машине дольше 90 минут
30 апреля, 14:26ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
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Об этом он сообщил на оперативном совещании.
Сегодня, 30 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в правила регистрации поездок на портале Дорога02. Теперь ездить на личном автомобиле можно не 90 минут, а в два раза дольше - 180 минут. Принятое решение связано с тем, что в майские праздники многие отправятся на свои садовые участки.
— Мы сегодня сильно приветствуем то, что люди с городов будут выезжать на свои дачные и садовые участки. Разумеется, при соблюдении там режима самоизоляции, — сказал Радий Хабиров.
Помимо этого руководитель региона поручил главам муниципалитетов организовать в праздничные дни общественный транспорт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, чтобы люди могли выехать на автобусах.
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