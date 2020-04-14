В Уфе проверили, как бывшие пациенты и сотрудники РКБ соблюдают режим самоизоляции

Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Рустем Газизов рассказал о ходе проверки самоизоляции.

В категорию людей, подлежащих самоизоляции, после последних событий в Республиканской клинической больнице имени Куватова, где произошла вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, подлежат самоизоляции все сотрудники и бывшие пациенты клиники, которые выписались из нее в ретроспективе двух-трех недель.

По словам Рустема Газизова, в Уфе такой проверке подлежат 1688 человек, включая бывших пациентов и сотрудников РКБ. Проверка показала, что 4% из них не проживают по месту прописки, 6% отсутствовали дома на момент проверки. Но в целом 90% соблюдают режим самоизоляции.

Проверяют сейчас также и тех жителей Уфы, которые вернулись в течение двух недель из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Таких в городе, по официальным данным, 150 человек. И только 66% из них соблюдают режим самоизоляции. Результаты проверки переданы в Центры общественной безопасности и городское управление полиции.