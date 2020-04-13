В Пермском крае на карантине по коронавирусу находятся 1778 человек
13 апреля, 16:54ОбществоФото: pixabay.com
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В Пермском крае по состоянию на 13 апреля официально подтверждены 60 случаев заражения коронавируса. 41 зараженный находится в стационаре, еще один человек - на домашнем лечении под контролем враче.
Как сообщает properm.ru, в регионе 1778 жителей имеют предписание о соблюдении карантина и находятся также дома. У шестерых из них подозревают коронавирус.
За последние 24 часа диагностировали 15 новых случаев заражения. Проведены 815 исследований. В больницах лечатся 109 человек, 42 из которых - с диагнозом коронавирус, 67 пациентов - с ОРВИ.
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