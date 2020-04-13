В минздраве Башкирии рассказали о карантине в стерлитамакской больнице
13 апреля, 14:24ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Всего в республике закрыты на карантин восемь медицинских учреждений медицинского профиля.
Об этом сообщили сегодня, 13 апреля, на брифинге минздрава Башкирии. Карантин в стерлитамакской клинической больнице №1 введен на 14 дней. Все сотрудники, по словам заместителя главы минздрава республики Ирины Кононовой , были предупреждены, необходимая медпомощь пациентам оказывается.
«Питание организовано силами больницы, однако в ближайшее время оно станет более централизованным согласно поручению главы», - заявила Ирина Кононова.
Напомним, стерлитамакскую больницу будут также перепрофилировать под больницу для людей с коронавирусной инфекцией.
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