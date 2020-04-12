Не секрет, что посещаемость социальных сетей с момента введения карантина увеличилась

Сейчас есть уникальная возможность создать лояльность к вам и вашему продукту с помощью социальных сетей. В целях экономии это можно делать самостоятельно. Но обязательно делать это правильно.

Маркетолог Анастасия Парахина решила помочь малому бизнесу в это нелегкое время и готова абсолютно бесплатно сделать аудит личной страницы или сообщества ВКонтакте.

Более подробно узнать об акции и Анастасии можно https://vk.com/anastasiamarketolog или по телефону 89273159929.

Анастасия около 3 лет в маркетинге, занимается продвижением в социальных сетях,маркетинговыми исследованиями, обучает и консультирует.

Кстати, на период карантина действуют специальные антикризисные цены.