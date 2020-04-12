Не секрет, что посещаемость социальных сетей с момента введения карантина увеличилась
Даже если вы сейчас ничего не сможете продать, потому что у людей осталось не так много денег или деятельность находится под запретом.
Сейчас есть уникальная возможность создать лояльность к вам и вашему продукту с помощью социальных сетей. В целях экономии это можно делать самостоятельно. Но обязательно делать это правильно.
Маркетолог Анастасия Парахина решила помочь малому бизнесу в это нелегкое время и готова абсолютно бесплатно сделать аудит личной страницы или сообщества ВКонтакте.
Более подробно узнать об акции и Анастасии можно https://vk.com/anastasiamarketolog или по телефону 89273159929.
Анастасия около 3 лет в маркетинге, занимается продвижением в социальных сетях,маркетинговыми исследованиями, обучает и консультирует.
Кстати, на период карантина действуют специальные антикризисные цены.
Напомним, Медиакорсеть будет бесплатно размещать готовые информационные материалы от компаний малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.Чтобы ваша информация была опубликована в рамках проекта, присылать ее можно с пометкой «Помощь бизнесу Башкирии» на электронную почту reklama@mkset.ru.