В России сократились продажи дешевых лекарств

Обзор аптечного рынка показал, что в 2019 году россияне купили единиц товара на 2,5% меньше и заплатили за это на 0,5% меньше, чем в 2018-м. При этом доля таких покупок остается самой существенной — 37,1% (в 2012 году она составляла 53,1%).

Эксперты отмечают, что данные не говорят об изменении потребительских привычек россиян. Дело в том, что обычные лекарства, которые принято покупать, стали дороже 50 рублей. Одна упаковка лекарственного средства в среднем стоит в России 200 рублей. Как сообщают аналитики, всего за минувший год подорожали зеленка и бромгексин — соответственно на 18% и 20%, на 10% вырос в цене парацетамол.

Ранее сообщалось, что ФАС может получить контроль розничных цен на все медикаменты — соответствующий законопроект будет внесен Госдуму в ближайшее время. Инициатива направлена на защиту населения от скачков цен на медикаменты. На сегодняшний день под контролем ФАС находится стоимость только жизненно важных лекарств, 735 наименований из десятков тысяч.