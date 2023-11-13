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Цены на лекарства

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2023
В Башкирии изменились цены на ряд медикаментов
Об этом сообщается в отчете Башстата.
13 ноября 2023, 14:07
В Башкирии изменились цены на ряд продуктов
Данные статистики публикует Росстат.
7 ноября 2023, 03:21
В Башкирии выросли цены на ряд лекарственных препаратов
28 октября 2023, 10:26
Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии
Подробности о динамике цен на популярные лекарства из аптек Башкирии сообщает портал «Продажи.РФ».
19 сентября 2023, 12:37
В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств
Данные об изменении стоимости лекарственных препаратов публикует Башстат.
2 сентября 2023, 13:00
2020
В России появится единый сквозной регистр бесплатно выдаваемых лекарств
Об этом сообщил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
15 января 2020, 10:04
2019
В Башкирии пациенты на гемодиализе выступили против новой схемы получения лекарств
25 ноября 2019, 13:16
В Башкирии планируют построить центр орфанных заболеваний
16 октября 2019, 12:24
«Должно расцениваться как ЧП»: Хабиров дал оценку обеспечению лекарствам в Башкирии
7 октября 2019, 07:28
В Уфе возникли перебои с поставками жизненно важного лекарства
4 октября 2019, 09:26
В России все чаще срываются госзакупки жизненно важных лекарств
8 августа 2019, 08:02
Жители России стали экономить на лекарствах
11 июля 2019, 07:41
2018
«Башфармация» закупит лекарства для лечения редких заболеваний за 400 тысяч рублей
22 октября 2018, 05:20
Из бюджета Башкирии выделили 1,45 миллиарда рублей на дорогие лекарства
Число больных редкими заболеваниями в республике возросло на треть за последние годы.
4 мая 2018, 06:17
2017
Жителю Башкирии с редкой болезнью отказали в льготных лекарствах
22 сентября 2017, 12:42

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