Пневмококковая инфекция выявлена еще у 391 жителя Башкирии

В Башкирии вновь выросло количество заболевших внебольничной пневмонией.

Сегодня, 13 декабря, стали известны свежие данные о ситуации с распространением вирусной пневмонии в Башкирии. Их опубликовал минздрав республики. По последним данным, за минувшие сутки в республике был выявлен 391 пациент с внебольничной пневмонией. При этом из стационаров выписали 383 пациентов, победивших этот недуг. Ситуация с коронавирусом также продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки был выявлен 151 новый вирусоноситель. Выписаны 24 пациента. Начиная с марта, от ковида скончались 103 жителя Башкирии. Данные о смертельных случаях, связанных с вирусной пневмонией, минздрав Башкирии не публикует.

