Пневмококковая инфекция выявлена еще у 391 жителя Башкирии

Пневмококковая инфекция выявлена еще у 391 жителя Башкирии

Вчера, 15:49ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В Башкирии вновь выросло количество заболевших внебольничной пневмонией.

Сегодня, 13 декабря, стали известны свежие данные о ситуации с распространением вирусной пневмонии в Башкирии. Их опубликовал минздрав республики.

По последним данным, за минувшие сутки в республике был выявлен 391 пациент с внебольничной пневмонией. При этом из стационаров выписали 383 пациентов, победивших этот недуг.

Ситуация с коронавирусом также продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки был выявлен 151 новый вирусоноситель. Выписаны 24 пациента. Начиная с марта, от ковида скончались 103 жителя Башкирии.

Данные о смертельных случаях, связанных с вирусной пневмонией, минздрав Башкирии не публикует.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы