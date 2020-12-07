В Башкирии 376 человек заболели внебольничной пневмонией

В Башкирии 376 человек заболели внебольничной пневмонией

Вчера, 16:17Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки вновь увеличилось число пациентов с внебольничной пневмонией.

По состоянию на 7 декабря, заболевание подтвердилось у 376 человек. Из больницы по выздоровлению выписали 388 пациентов.

За сутки также увеличилось количество заболевших коронавирусом. Так, подтверждено 144 новых случая. С начала пандемии Covid-19 в Башкирии выявлен у 15265 человек. Сегодня стало известно о двух погибших от коронавируса.

Напомним, ранее региональный Минздрав представил статистику заболевания коронавирусом и пневмонией среди детей. На 30 ноября Covid-19 подтвердился у 1075 детей, из них выздоровели 659. За 10 месяцев пневмонией переболели 3199 несовершеннолетних, а за аналогичный период прошлого года — 6861.

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