В Башкирии продолжает быстро расти заболеваемость внебольничной пневмонией

В республике не спадает высокий показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.

Согласно данным Минздрава РБ, за минувшие сутки еще 389 человек заболели внебольничной пневмонией, выздоровело — 396 пациентов. Напомним, ранее стало известно, что за 10 месяцев текущего года пневмонией переболели 3199 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 6861 случай. При этом, по данным ведомства, за 9 месяцев от пневмонии в Башкирии умерли 1,5 тыс. жителей Башкирии, в прошлом году показатель был ниже почти вдвое (860 смертей). Ранее Mkset опубликовала материал, в котором предоставляются данные с 1 января по 30 апреля 2020 года. По статистике, число умерших от пневмонии составило 311 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28 человек. Кроме того, удалось выявить 8120 случаев заболевания пневмонией, что на 2695 меньше, чем в январе–апреле 2019 года. Больше данные по смертности от пневмонии не публиковались.

