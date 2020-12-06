В Башкирии продолжает быстро расти заболеваемость внебольничной пневмонией

В Башкирии продолжает быстро расти заболеваемость внебольничной пневмонией

Вчера, 16:33ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В республике не спадает высокий показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.

Согласно данным Минздрава РБ, за минувшие сутки еще 389 человек заболели внебольничной пневмонией, выздоровело — 396 пациентов.

Напомним, ранее стало известно, что за 10 месяцев текущего года пневмонией переболели 3199 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 6861 случай. При этом, по данным ведомства, за 9 месяцев от пневмонии в Башкирии умерли 1,5 тыс. жителей Башкирии, в прошлом году показатель был ниже почти вдвое (860 смертей).

Ранее Mkset опубликовала материал, в котором предоставляются данные с 1 января по 30 апреля 2020 года. По статистике, число умерших от пневмонии составило 311 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28 человек. Кроме того, удалось выявить 8120 случаев заболевания пневмонией, что на 2695 меньше, чем в январе–апреле 2019 года. Больше данные по смертности от пневмонии не публиковались.

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