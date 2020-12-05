В Башкирии вновь выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

За минувшие сутки в республике зафиксировано 397 новых случаев внебольничной пневмонии. При этом за те же сутки был выписан 401 пациент, одолевший эту болезнь. Обобщенные данные о заболевших пневмонией и умерших с таким диагнозом минздрав не публикует.