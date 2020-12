В Башкирии вновь выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

Количество заболевших пневмонией, выявляемых ежедневно в Башкирии, растет каждый день.

Сегодня, 5 декабря, минздрав Башкирии опубликовал данные о новых пациентах, у которых обнаружена пневмококковая инфекция. За минувшие сутки в республике зафиксировано 397 новых случаев внебольничной пневмонии. При этом за те же сутки был выписан 401 пациент, одолевший эту болезнь. Обобщенные данные о заболевших пневмонией и умерших с таким диагнозом минздрав не публикует. Напомним, за вчерашний день в Башкирии было также было выявлено 142 случая заражения коронавирусом. Выписаны 110 человек, болевших этой болезнью. Подтверждена смерть еще одного пациента, зараженного Covid-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter