В Башкирии вновь выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

В Башкирии вновь выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

Вчера, 17:01ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Количество заболевших пневмонией, выявляемых ежедневно в Башкирии, растет каждый день.

Сегодня, 5 декабря, минздрав Башкирии опубликовал данные о новых пациентах, у которых обнаружена пневмококковая инфекция.

За минувшие сутки в республике зафиксировано 397 новых случаев внебольничной пневмонии. При этом за те же сутки был выписан 401 пациент, одолевший эту болезнь. Обобщенные данные о заболевших пневмонией и умерших с таким диагнозом минздрав не публикует.

Напомним, за вчерашний день в Башкирии было также было выявлено 142 случая заражения коронавирусом. Выписаны 110 человек, болевших этой болезнью. Подтверждена смерть еще одного пациента, зараженного Covid-19.

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