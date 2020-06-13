В Башкирии удвоилось число больных коронавирусом, подключенных к ИВЛ

Сегодня, 13 июня, минздрав Башкирии сообщил свежую сводку о состоянии зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, за сутки число зараженных коронавирусом в Башкирии добавилось на 70 и достигло в общей сложности 4418.

На амбулаторном лечении находятся 1552 человека, у которых болезнь протекает в легкой форме либо вообще бессимптомно. В стационарах находятся сейчас 1009 пациентов, из них в тяжелом – 29 пациентов. Подключены к ИВЛ 22 человека, за сутки их число удвоилось. Вчера таких тяжелобольных «ковидных» пациентов было 11.

Выписаны за сутки, по данным минздрава Башкирии 16 человек, болевших коронавирусом, а вовсе не 80, как об этом ранее сообщалось на портале СтопКоронаирус.рф. Кстати, это н первая такая нестыковка, начиная с апреля.

Число умерших осталось неизменным - 18.