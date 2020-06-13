70/80: свежая статистика по коронавирусу в Башкирии выглядит более оптимистично

Сегодня, 13 июня, на сайте СтопКоронавирус.рф появились свежие данные о ситуации с распространением коронавируса в Башкирии и России.

По уточненным данным, за сутки в Башкирии выявлено 70 новых носителей коронавируса, их обще количество – 4418 человек.

Число умерших не изменилось, их по-прежнему официально насчитывается 18.

По России в целом добавилось 8706 инфицированных человек в 84 регионах страны. Из них 2970 (больше трети) – это контактные лица, которые переносят вирус бессимптомно.

Выздоровели и выписались из стационаров в Башкирии 80 человек. По стране этот показатель составил 5271.