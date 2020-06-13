Уже 4418: Башкирия занимает 15 место в России по количеству зараженных коронавирусом

По общему числу выявленных случаев инфицирования вирусом COVID-19 Башкирия с результатом 4418 зараженных сейчас оказалась на 15-м месте среди других субъектов РФ. Такую информацию опубликовал Коммуникационный центр правительства РФ.

Лидерами этого непрестижного рейтинга являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. Опережают Башкирию также Дагестан, Красноярский и Краснодарский края, а также Ростовская, Тульская, Калужская, Волгоградская, Саратовская и Брянская области.

В Башкирии за сутки добавилось 70 инфицированных, Для сравнения: в Москве этот показатель составил 1493 человека. В целом по России число новых заразившихся коронавирусом вчера составило 8706 человек, а в целом, начиная с середины марта, их количество достигло 520 129.

Индекс самоизоляции в Уфе по данным на 12 июня составлял 1,8, это значит, что на улицах города достаточно людно.