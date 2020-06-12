Праздничное настроение vs коронавирус и прочее: неделя в Башкирии была полна событий

В авангарде новостей по-прежнему остается всё, что связано с коронавирусом.

Продолжает неуклонно расти число инфицированных, на этой неделе оно уже превысило 4000.

По городам, селам и соцсетям ползут слухи о заражении сотрудников УМПО, «Башспирта», Учалинского ГОКа и других предприятий.

Глава Башкирии обозначил возможный срок окончания самоизоляции для пожилых, это произошло почти сразу после того, как в СМИ появилась сплетня о заражении коронавирусом первого президента республики Муртазы Рахимова.

На этом фоне неожиданно прозвучала скорбная новость о смерти еще одного человека с подтвержденным коронавирусом, однако в официальную статистику минздрав его пока не включил, дав новый повод для подозрений в искажении данных.

Опять замелькало в новостях наименование РКБ имени Куватова. Роспотребнадзор отчитался о возбуждении двух административных дел по итогам эпидрасследования массового заражения коронавирусом, происшедшего там в марте-апреле. Буфетчица РКБ, вся семья которой переболела COVID-19, написала заявление в следком с просьбой наказать руководство и иных должностных лиц, не обеспечивших безопасность пациентов и персонала.

Разнообразные эксперты в Башкирии, как и по всей стране, вдохновенно стали рассказывать о вакцине от коронавируса, которая всех спасет. Ну, или почти всех.

А пока до вакцины дело не дошло, в ход идут более реальные средства спасения. Например, в Башкирии более ста человек согласились сдать «антиковидную» плазму. Самым реальным средством спасения является медицинская помощь. Медики продолжают оставаться на переднем фланге противостояния COVID-19. Поэтому число заразившихся коронавирусом медицинских работников, к сожалению, не уменьшается.

Поэтому особенно обидно слышать, что этим людям не выдают обещанные стимулирующие выплаты за работу в опасных условиях.

Зато скоро будет День медика, который в Башкирии решили немного отсрочить, чтобы подготовить героям торжества настоящий сюрприз.

В преддверии праздника в городе появилось еще одно граффити, посвященное врачам, на этот раз благонадежное во всех смыслах.

Помимо коронавируса, руководство решало и другие важные задачи. В Башкирии Хабиров с почетом снял с должности главу Чишминского района. Еще он призвал чиновников Башкирии не относиться к его требованиям формально.

Между делом, глава Башкирии вспомнил свое первое впечатление о транспортной ситуации в регионе и сравнил её с нынешней.

Широкий резонанс также вызвала история о том, как уфимские предприниматели, помогающие бороться с коронавирусом, стали жертвами мошенников.

На этой неделе мы подробно изучили судьбу башкирских сыроваров, у которых накопилось множество сложных проблем.

Не менее актуальной является проблема безработицы, рост которой объяснила глава минтруда республики.

А для праздно шатающихся сограждан в Башкирии хотят ввести штрафы за курение кальяна в общественных местах и утренние ограничения на продажу алкоголя.

Предположительно, эти меры призваны помочь Уфе и другим населенным пунктам республики преобразиться. Ведь не зря же Уфа стала претендентом на звание "Города трудовой доблести". Еще для максимального приближения к благополучию в Уфе заработает долгожданный автокинотеатр под открытым небом. А почему бы и нет?

Но, как нам кажется, гораздо важнее, чтобы восстановили исторические здания – например, дом Видинеева, решение об этом как раз вынес на этой неделе суд. И высотку на месте детской площадки тоже строить не нужно, потому что не украсит она город, а сделает его еще более уродливым.

Очень некрасивым получился конфликт между инспектором ГИБДД и паралимпийской чемпионкой Оксаной Савченко.

Еще несколько адреналиновых ситуаций оказались в центре внимания. В Башкирии у депутата изъяли многомиллионное имущество. Полицейских признали виновными в пытках и насилии. Водителя автобуса, в котором погибли 6 человек в Башкирии, признали виновным. Следком Башкирии сообщил подробности поиска 6-летнего мальчика.

Тем временем передали в суд дело убийцы педофила. Процесс над ним обещает быть весьма громким.

…Впрочем, вступившее в свои права лето помогает отвлечься от подобных ужасов и проблем. Тем более, что для посещения откроется парк Иремель. К тому же глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, где жителям Башкирии можно будет отдохнуть этим летом.

В День города, 12 июня, самым ярким событием стало возложение цветов к Монументу Дружбы. Радий Хабиров ожидаемо был без медицинской маски и в новом стильном костюме, обсуждению которого в соцсетях многие посвятили несколько часов при отсутствии другой развлекательной программы.

А вообще, не беремся судить о прогнозах медиков на тему плато коронавируса и т.д., и т.п. У нас свои критерии – на этой неделе при подготовке недельного обзора новостей число информационных поводов, достойных упоминания в нем, впервые сравнялось с количеством экономических новостей такого же «калибра». Возможно, это случайное совпадение, но нам очень хочется верить, что это тенденция.