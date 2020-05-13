Лица Победы. Татьяна Емелина: Во время бомбежки бесстрашно перевязывала раненых
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Емелина Татьяна Андреевна. 1921 года рождения
Из наградных документов:
«Работала ординатором отделения. Во время налетов вражеской авиации проявила максимальную стойкость, выдержку и мужество, ни на минуту не выходя из перевязочной, быстро и умело обрабатывала раненых.
Когда в результате прямого попадания бомбы в один домик 12 раненых оказались засыпанными грудой досок и глины, товарищ Емелина вместе с санитарами и сестрами откапывала этих людей, оказывая им необходимую помощь.
За проявленные мужество и отвагу награждена орденом Красная Звезда».
Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».
Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.