Лица Победы. Алексей Вересовой: Гранатой убил двух немецких солдат и двух взял в плен

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Вересовой Алексей Данилович. 1926 года рождения

Из наградных документов:

«В боях с 16 по 26 апреля 1945 года при расширении плацдарма на западном берегу реки Одер товарищ Вересовой показал себя смелым и мужественным бойцом. В бою 27 апреля 1945 года за город Шпандау исполнял обязанности связного, все приказания выполнял быстро и своевременно. При доставлении донесения в город Шпандау гранатой убил 2 немецких солдат и 2 взял в плен, чем способствовал общему успеху выполнения поставленной задачи.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

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