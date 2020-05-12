Лица Победы. Егор Марков: Выполнил боевую задачу при форсировании реки Аргунь
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Марков Егор Афанасьевич. 1924 года рождения
Из наградных документов:
«Награжден медалью «За боевые заслуги» за хорошее выполнение боевой задачи при форсировании реки Аргунь, за личную дисциплинированность и выносливость при совершении наступательного марша».
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