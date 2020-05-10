Лица Победы. Николай Головин: В бою взял в плен более 70 немцев

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Головин Николай Дмитриевич. 1925 года рождения

Из наградных документов:

«14.07.1944 года при прорыве сильно укрепленной обороны противника товарищ Головин принял командование на себя и, уничтожая огнем из пушки и пулемета живую силу и технику врага, вел свой танк вперед. В этом бою экипаж уничтожил 1 ПТО, 2 миномета, 6 расчетов «Фауст-патрона», 6 пулеметных точек, 3 блиндажа и до 40 солдат и офицеров противника. Участвуя в бою за освобождение города Львова, взял в плен 2 немецких солдат.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени.

В составе экипажа с жестокими боями прошел от района прорыва немецкой обороны на реке Нейсе до Берлина. За период с 16 апреля по 3 мая 1945 года участвовал в 10 атаках.

20 апреля 1945 года танк, в составе экипажа которого действовал товарищ Головин, двигаясь в головном дозоре в районе Хансдорф, столкнулся с засадой немцев. Товарищ Головин метким огнем своего орудия уничтожил немецкий танк Т-4, 2 орудия, 5 пулеметов и 25 немецких солдат и офицеров. Храбро сражался товарищ Головин на улицах Берлина.

25 апреля 1945 года в районе Далем товарищ. Головин в составе экипажа уничтожил 1 бронетранспортер, 2 орудия, 6 пулеметов, 5 автомашин с боеприпасами и 30 немецких солдат и офицеров.

1 мая 1945 года в бою в районе Нойендорф товарищ Головин в составе экипажа уничтожил 2 бронетранспортера, 1 орудие, 3 пулемета и 30 немецких солдат и офицеров. В этом же бою взял в плен более 70 немцев.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красного Знамени.

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».