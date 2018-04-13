В Башкирии подтопило «Мечту» и «Комету»

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Пока водой подтопило девять населенных пунктов и две дороги.
Сюжеты: Весна в Башкирии
По данным МЧС, сейчас спасатели контролируют ситуацию на девяти подтопленных территориях и двух участках автодорог.
10 апреля подтопило участки в Чесноковке Уфимского района, 11 апреля – залило участок автодороги в Иглинском районе, вчера, 12 апреля, затопило часть автодороги в Уфимском районе – между Фомичево и Енгалычево.
Также 12 апреля подтопило участки в Новоюмраново Чекмагушевского района, в Менеузтамак Миякинского района, Верхне-Акбашева Кушнаренковского района и в населенных пунктах Зубово, Асаново, Миловка, СНТ «Комета» и «Мечта» Уфимского района.
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