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В Башкирии подтопило «Мечту» и «Комету»
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В Башкирии подтопило «Мечту» и «Комету»

Сегодня, 10:32ОбществоРазиф Абдуллин
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