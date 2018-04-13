В Башкирии подтопило «Мечту» и «Комету»

По данным МЧС, сейчас спасатели контролируют ситуацию на девяти подтопленных территориях и двух участках автодорог.

10 апреля подтопило участки в Чесноковке Уфимского района, 11 апреля – залило участок автодороги в Иглинском районе, вчера, 12 апреля, затопило часть автодороги в Уфимском районе – между Фомичево и Енгалычево.