Под Уфой в Чесноковке затопило участки

Подтопило десять приусадебных участков и один частный дом на территории села Чесноковка, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Потоп произошел из-за подъема уровня реки Берсианка. Затопило участки на улицах Чапаева и Пушкина. Затопило дом, в котором жили двое взрослых и один ребенок. От эвакуации жители отказались – находятся у родственников.