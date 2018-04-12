В Башкирии затопило улицу Радужная в селе Чекмагуш

В Башкирии затопило улицу Радужная в селе ЧекмагушВидео
Сегодня, 17:05Рустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео подтопления распространяют в соцсетях.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
- Посмотрите, что у нас творится, - говорит автор видео. - Администрации придется думать, что с этим делать.
Это не единственное видео, похожее видео распространяют в соцсетях и другие очевидцы.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0