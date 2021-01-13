В Башкирии задержали 14 членов запрещенной экстремистской организации «Башкорт»

В Башкирии задержали 14 членов запрещенной экстремистской организации «Башкорт»

Вчера, 19:21ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сотрудники управления ФСБ по Башкирии и Центра противодействия экстремизму республиканского МВД задержали 14 человек и запрещенной в России организации «Башкорт». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, следственно-оперативные мероприятия прошли в рамках ранее возбужденного дела об экстремизме. Кроме того, задержанные были участниками ноябрьского конфликта в Кармаскалах.

Ряд СМИ сообщает, что у представителей запрещенной организации были изъяты обрезы, пистолеты и патроны к ним, холодное оружие и атрибутика.

Напомним, 7 ноября в Кармаскалах прошло задержание порядка 37 человек. Причиной этому стал конфликт, который, как выяснилось позже, носил бытовой характер. Тогда 19 задержанных арестовали на сроки от 1 до 15 суток за неповиновение полицейским. Сегодня, 13 января, в Уфе и Кармаскалах снова начались обыски и задержания участников конфликта.

Related news:
задержаниеБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы