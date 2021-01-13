В Башкирии задержали 14 членов запрещенной экстремистской организации «Башкорт»

Напомним, 7 ноября в Кармаскалах прошло задержание порядка 37 человек. Причиной этому стал конфликт, который, как выяснилось позже, носил бытовой характер. Тогда 19 задержанных арестовали на сроки от 1 до 15 суток за неповиновение полицейским. Сегодня, 13 января, в Уфе и Кармаскалах снова начались обыски и задержания участников конфликта.