В Башкирии задержали 14 членов запрещенной экстремистской организации «Башкорт»

Сотрудники управления ФСБ по Башкирии и Центра противодействия экстремизму республиканского МВД задержали 14 человек и запрещенной в России организации «Башкорт». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, следственно-оперативные мероприятия прошли в рамках ранее возбужденного дела об экстремизме. Кроме того, задержанные были участниками ноябрьского конфликта в Кармаскалах. Ряд СМИ сообщает, что у представителей запрещенной организации были изъяты обрезы, пистолеты и патроны к ним, холодное оружие и атрибутика. Напомним, 7 ноября в Кармаскалах прошло задержание порядка 37 человек. Причиной этому стал конфликт, который, как выяснилось позже, носил бытовой характер. Тогда 19 задержанных арестовали на сроки от 1 до 15 суток за неповиновение полицейским. Сегодня, 13 января, в Уфе и Кармаскалах снова начались обыски и задержания участников конфликта.

