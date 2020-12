Член СПЧ Башкирии Альмира Жукова высказалась в соцсетях по поводу ситуации в Кармаскалах, где месяц назад прошли задержания после вмешательства ОМОН и ФСБ. Её возмутил поступок адвоката Гарифуллы Яппарова, который являлся защитником задержанных.

Альмира Жукова пишет, когда произошла вся эта ситуация, её не было в городе. Однако позже она обратилась к главе СПЧ Владимиру Барабашу. Совет, по её мнению, обязан заниматься «беззаконием силовых структур». С задержанными у Жуковой был уговор — как все освободятся, то встретятся на Совете. Дальше она рассказывает, что в СПЧ так никто не обратился. Тогда она связалась с адвокатом Гарифуллой Яппаровым, который ранее заявил о незаконности арестов и в соцсетях опубликовал целое обращение по поводу действий правоохранительный органов. По словам Альмиры Жуковой, ребята «ушли» от юриста, так как он попросил приличную сумму денег. Неужели нельзя было сказать правду, тем более, как адвоката, это его работа. Позвонила избитым фигурантам, но никто не пришел. И в заключении могу сказать, что там, где Яппаров — много шума из ничего. Нет ни одного доведенного до конца дела, пишет Жукова. Она также добавила, что задержанные могли рассчитывать на её помощь, но так за ней и не пришли. В связи с этим у неё возникло много вопросов. А пост Альмира Жукова опубликовала, «чтобы диванные правозащитники не писали о том, что Совет опять не поднимает острые вопросы». Напомним, 7 ноября силовики провели спецоперацию в Кармаскалах, в результате которой 34 человека были задержаны. Суд, который прошёл на следующий день, отправил под арест 19 участников на одни, трое, пять, семь, восемь, 10 и 15 суток за неповиновение госсотрудникам. Позже Гарифулла Яппаров в Facebook подробно описал действие каждого сотрудника полиции в период разборок в Кармаскалах. Он заявил, что их действия были неправомерны, из-за чего пострадали люди.

