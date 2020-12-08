Альмира Жукова пишет, когда произошла вся эта ситуация, её не было в городе. Однако позже она обратилась к главе СПЧ Владимиру Барабашу. Совет, по её мнению, обязан заниматься «беззаконием силовых структур». С задержанными у Жуковой был уговор — как все освободятся, то встретятся на Совете. Дальше она рассказывает, что в СПЧ так никто не обратился. Тогда она связалась с адвокатом Гарифуллой Яппаровым, который ранее заявил о незаконности арестов и в соцсетях опубликовал целое обращение по поводу действий правоохранительный органов. По словам Альмиры Жуковой, ребята «ушли» от юриста, так как он попросил приличную сумму денег.