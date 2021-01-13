В Башкирии начались обыски и повторные задержания участников конфликта в Кармаскалах

В Башкирии начались обыски и повторные задержания участников конфликта в Кармаскалах

Вчера, 11:22ПолитикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 13 января, в Уфе и Кармаскалах снова начались обыски и задержания участников конфликта, который произошел в ноябре 2020 года. Сообщение начало распространяться в местных Telegram-каналах. Позже информацию подтвердили собственные источники Mkset.

В распространяемом сообщении говорится, что обыски начались в 6 часов утра. Информацию также подтвердил один из бывших лидеров запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов. Известно, что в одной из квартир в Уфе был задержан участник событий в Кармаскалах Ризван Рахметов. Также люди в форме появились в квартире Айтугана Бикташева. По неподтвержденным пока данным, задержаны шесть человек. Информация о задержании самого Айтугана Бикташева пока не подтверждена. Источники Mkset говорят о проведении в его квартире «только следственных действий».

По данным источников, знакомых с ситуацией, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство; до восьми лет лишения свободы). По какой именно части статьи уголовного кодекса возбуждено дело, пока неизвестно.

Напомним, массовые задержания в Кармаскалах прошли вечером 7 ноября 2020 года. В тот день на территории поселка было задержано порядка 37 человек. Причиной задержаний бывший руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов и телеграм-канал «КушТау on-line» называли некий конфликт, одной из сторон которого являются этнические армяне. Позднее оказалось, что конфликт носит бытовой характер.

Подробнее о событии тех дней можно прочитать здесь.

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