В Башкирии начались обыски и повторные задержания участников конфликта в Кармаскалах

В распространяемом сообщении говорится, что обыски начались в 6 часов утра. Информацию также подтвердил один из бывших лидеров запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов. Известно, что в одной из квартир в Уфе был задержан участник событий в Кармаскалах Ризван Рахметов. Также люди в форме появились в квартире Айтугана Бикташева. По неподтвержденным пока данным, задержаны шесть человек. Информация о задержании самого Айтугана Бикташева пока не подтверждена. Источники Mkset говорят о проведении в его квартире «только следственных действий».