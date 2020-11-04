В России пенсионерам могут повысить выплаты за счет продаж алкоголя и табака

В России пенсионерам могут повысить выплаты за счет продаж алкоголя и табака

4 ноября , 18:25ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Власти могут увеличить пособия пенсионерам за счет повышения акцизов на сигареты и алкоголь.

По словам финансового аналитика и экономиста Виктора Калугина, в России могут повысить пенсионные выплаты за счет повышения акцизов на сигареты и алкоголь, поскольку без этого у государственного бюджета просто не будет денег на индексацию пенсий. Об этом сообщает URA.RU.

Напомним, стали известны планы Пенсионного фонда России по изменению пенсий в 2021–2023 годах: выплаты неработающим пенсионерам будут индексироваться на процент, больший, чем ожидаемая инфляция в стране. В частности, в 2021 году это будет 6,3%, в 2022 — 5,9%, в 2023 — 5,6%.

Виктор Калугин считает, что исходя из государственных бюджетов, даже такую надбавку в грядущем году федеральный бюджет платить не может, поэтому акцизы в 2021 году повысят, а самый большой акциз — это на табак и алкоголь. Также подорожает бензин.

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