Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом.

В Башкирии за минувшие сутки от Covid-19 скончался ещё один человек. Кроме того, подтверждено 110 новых случаев заболевания. С начала пандемии коронавирус выявлен у 11 981 жителя республики. Напомним, в Башкирии зафиксировано 64 летальных исхода. Вчера Минздрав сообщил, что от коронавируса скончалась 57-летняя уфимка, у которой также диагностировали гипертоническую болезнь, врожденный порок развития: аплазию левой почки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter