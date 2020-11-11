В Минздраве Башкирии сообщили, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 113. Всего с начала пандеми диагноз подтвердился у 11 871 человека. 300 пациентов проходят лечение в стационарах, 524 — амбулаторно. 27 человек пребывают в тяжелом состоянии и ещё пять — подключены к аппарату ИВЛ. Кроме того, зарегистрирована 63-я смерть от коронавируса.