В Минздраве Башкирии сообщили, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Сегодня, 11 ноября, состоялось заседание комитета Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Представители Минздрава озвучили прогноз по пику и спаду заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам экспертов, наибольшее количество заболевших ожидается в декабре 2020 года – тогда будет пик заболеваемости. Распространение коронавируса замедлится лишь к апрелю 2021 года. Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 113. Всего с начала пандеми диагноз подтвердился у 11 871 человека. 300 пациентов проходят лечение в стационарах, 524 — амбулаторно. 27 человек пребывают в тяжелом состоянии и ещё пять — подключены к аппарату ИВЛ. Кроме того, зарегистрирована 63-я смерть от коронавируса. Не уменьшается количество заболевших пневмонией. За минувшие сутки выявлено 337 новых заболевших.

