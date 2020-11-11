В Минздраве Башкирии сообщили, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

В Минздраве Башкирии сообщили, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Вчера, 17:47ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 11 ноября, состоялось заседание комитета Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Представители Минздрава озвучили прогноз по пику и спаду заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам экспертов, наибольшее количество заболевших ожидается в декабре 2020 года – тогда будет пик заболеваемости. Распространение коронавируса замедлится лишь к апрелю 2021 года.

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 113. Всего с начала пандеми диагноз подтвердился у 11 871 человека. 300 пациентов проходят лечение в стационарах, 524 — амбулаторно. 27 человек пребывают в тяжелом состоянии и ещё пять — подключены к аппарату ИВЛ. Кроме того, зарегистрирована 63-я смерть от коронавируса.

Не уменьшается количество заболевших пневмонией. За минувшие сутки выявлено 337 новых заболевших.

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