Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В Бижбулякском районе подтверждено шесть заболевших, в Мишкинском районе — пять, в Бакалинском и Белебеевском районах — по четыре. По два ковид-пациента зарегистрировано в Чишминском районе и городе Октябрьский. В Балтачевском, Татышлинском, Уфимском, Фёдоровском районах, а также Нефтекамске и Стерлитамаке выявлено по одному случаю.