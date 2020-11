Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии опубликовал данные о заболевших коронавирусом в районах республики.

Максимальное число заболевших за минувшие сутки зарегистрировано в Мелеузовском районе — 26 ковид-пациентов. 16 человек заболели коронавирусом в Туймазинском районе. В Уфе сообщили о 15 заболевших, а в Зианчуринском районе — об 11. По восемь новых случаев выявлено в Бирском районе и Салавате. В Бижбулякском районе подтверждено шесть заболевших, в Мишкинском районе — пять, в Бакалинском и Белебеевском районах — по четыре. По два ковид-пациента зарегистрировано в Чишминском районе и городе Октябрьский. В Балтачевском, Татышлинском, Уфимском, Фёдоровском районах, а также Нефтекамске и Стерлитамаке выявлено по одному случаю. Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 113. Всего с начала пандеми диагноз подтвердился у 11 871 человека. 300 пациентов проходят лечение в стационарах, 524 — амбулаторно. 27 человек пребывают в тяжелом состоянии и ещё пять — подключены к аппарату ИВЛ. Кроме того, зарегистрирована 63-я смерть от коронавируса.

