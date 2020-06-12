Радию Хабирову сообщили о голодающих в Уфе иностранных студентах

Автор сообщения на писал, что в Уфимском юридическом институте МВД иностранные студенты объявили голодовку, так как их не выпускают из общежития.

Сообщается, что их держат на самоизоляции с начала марта и разрешают выйти за предели территории МВД всего на час, когда все остальные жители и гости республики свободно гуляют по городу уже с 12 мая. Студенты, по предоставленной информации, неоднократно обращались к руководству региона, и всегда получали в ответ то, что это забота об их здоровье, и нужно потерпеть. В знак протеста запертыми учащимися была объявлена голодовка, они не посещают столовую и не ходят в магазин.

«Аргументы и факты в Уфе» передают со ссылкой на Уфимский юридический институт, что в учебном заведении действительно есть студенты из Африки, Монголии, который как и все соблюдали режим самоизоляции и находились на полном обеспечении.

Помощник начальника Уфимского ЮИ МВД России по международному сотрудничеству Венера Исламова сообщила, что с 18 марта по 10 апреля был запрещен выход всех иностранцев за пределы территории, а с 11 апреля курсанты могли выезжать группами 10-15 человек на служебном транспорте в больницы, банки, продуктовые и хозяйственные магазины. В начале мая подозрение на коронавирус, которое не подтвердилось, пало на студента из Монголи, поэтому было решено продлить усиленный режим выхода иностранных студентов за пределы организации до 1 июня.