«Коронавирус ошибок не простит»: какие решения властей вызвали споры в Башкирии

Пандемия коронавируса стала сильным и внезапным ударом для Башкирии, как и для других субъектов России. Зачастую властям необходимо было принимать решения здесь и сейчас. Кроме того, президент страны Владимир Путин предоставил небывалую свободу действий регионам, предоставив руководителям субъектов право самостоятельно принимать весьма ответственные решения.

Можно считать, что на первый взгляд в Башкирии по сравнению с такими регионами, как, например, Дагестан, складывается более-менее «приличная» ситуация. Но и у нас нее обошлось без спорных решений властей. С одной стороны, можно просто посмеяться над историями вроде граффити возле РКБ, которое из-за непродуманных указаний заказчика в лице администрации Уфы пришлось дважды перерисовывать под язвительные комментарии блогеров. Но с другой стороны, были же и ситуации, способные повлечь самые серьезные последствия. По истечении 2,5 месяцев с начала коронавирусной «эпопеи» в Башкирии мы предложили высказаться по этому поводу политологами, общественникам и блогерам. Мы искренне надеемся, что такой анализ событий поможет взглянуть на них со стороны и не повторять явных просчетов.

Рамиль Гизатуллин, адвокат:

— Конечно, к такому повороту событий, как глобальная пандемия, власти не были готовы, такого еще никогда не было, аварийный план отсутствовал. Поэтому, действия носили хаотичный характер. В первую очередь, это привело к «закручиванию гаек» на всех уровнях. Людей загнали на самоизоляцию, лишив возможности заработать, а потом вместо того чтобы поддержать, пошли карательным путем. Полицейские взяли под козырек, кроме того, складывалось такое ощущение, что они выполняли «план по нарушителям самоизоляции». И не всегда следили за тем, действительно ли задержанный ими человек нарушил условия карантина или нет. В этом смысле очень показательная история уфимца Руслана Шарифуллина, которого оштрафовали первым в стране за нарушение режима самоизоляции. Суды признали невиновность мужчины. Теперь он подал встречный иск: оценил нанесенный ему действиями властей моральный вред, в 150 тысяч рублей.

Пандемия коронавируса еще раз показала, что мы живем в полицейском государстве, и у нас нет гражданского общества.

Адвокат Рамиль Гизатуллин Фото: Личный архив Рамиля Гизатуллина

Аббас Галлямов, политолог:

— На фоне остальных регионов Башкирия выглядит достаточно прилично. Во-всяком случае таких очевидных глупостей как запрет на рыбалку, который был введён, например, в расположенной на Волге Астраханской области, я в республике не заметил. Единственное, что бросается в глаза — ситуация с Республиканской клинической больницей имени Куватова, но и в ней пока не все понятно. Я лично для себя вывода о том, кто там виноват, а кто прав, пока так и не смог сделать. Зато бросилась в глаза та практически «китайская» скорость, с которой в Уфе была возведена новая инфекционная больница.

Политолог Аббас Галлямов Фото: ethnokongress.ru

Динар Зайнуллин, член Совета по правам человека при Главе РБ:

— К сожалению, ни власти, ни население не были готовы к эпидемии. А ведь COVID–19 ударил в самое «сердце» республиканской медицины — РКБ. Пострадало много больных, которые и вовсе не были заражены коронавирусом. Из-за карантина в «Республиканке» их не смогли принять нужные специалисты. Так и совсем молодой парень Ранэль из Стерлитамака вовремя не получил помощь нейрохирургов. И мы его потеряли… Я слышал ещё о нескольких таких трагических историях.

Ну, теперь после этих потрясений республика, думаю, будет готова к новым испытаниям. Надеюсь, и новая инфекционная больница позволит нам избежать многих бед.

член Совета по правам человека при Главе РБ Динар Зайнуллин Фото: Личная страница Вконтакте Динара Зайнуллина

Виктория Куприянова, журналист, блогер:

— Тема непростая. Я, разумеется, не вирусолог и даже не политолог, поэтому все, что скажу, — не более чем мнение одного гражданина одного кусочка планеты Земля, названного Башкирией. Решения в период пандемии были разные и с очень неоднозначными последствиями. Первая неоднозначность — пропускная система, прожившая такую маленькую и бессмысленную жизнь. Это должно было контролироваться лучше и продлиться дольше, вожжи рано отпустили. Второе — отсутствие контроля над соблюдением масочного режима в общественном транспорте, но при этом — показательные штрафы, собранные едва ли не на одной улице города — Ленина. Третья неоднозначность — очень рано открыли рестораны, а затем также рано — торговые центры. Да, бизнес — это важно, но его нужно было поддержать рублем и льготами в трудный период, но не подвергать возможной опасности горожан. Потому что, будем честны, нет никакой дистанции в ТЦ и примерочные не обрабатывают после каждого посетителя. Слишком рано. Но поймём мы это слишком поздно.

журналист, блогер Виктория Куприянова Фото: Инстаграм Виктории Куприяновой

Виль Тухватуллин, член Совета по правам человека при Главе РБ:

— Не совсем понимаю логики властей по ограничению посещения кладбищ. В настоящее время снято ограничение по посещению парков и придомовых игровых площадок. На кладбищах никогда не было массового скопления людей, тем более есть санитарные нормы по размещению могил не менее одного метра друг от друга по коротким сторонам.

Также вызывает вопросы запрет тренировок на открытом воздухе спортсменов группами не более 50 человек.

член Совета по правам человека при Главе РБ Виль Тухватуллин Фото: Из личного архива Виля Тухватуллина

Минзаля Аскарова, журналист сетевого издания Медиакорсеть:

— После того, как частично, а затем и полностью разрешили выходить на работу, общественный транспорт Уфы все еще оставался не подготовленным. Нам твердили, чтобы мы носили маски и перчатки, но какой смысл, если автобусы были переполненными и людям приходилось дышать друг другу в лицо?

В тех учреждениях, которые работали в период самоизоляции (к примеру, в банках), ввели меры предосторожности. Однако, надо признать, они были фиктивными. Очереди в банках все еще сохранились, но никто не следит за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию и уж тем более, никого за нарушения не штрафуют. Сами сотрудники подобных организаций тоже часто нарушают правила.

В государственных поликлиниках также недостаточно следят за соблюдением мер безопасности. При входе измеряют температуру, однако не обращают внимание на наличие масок и перчаток. По моим личным наблюдениям, отсутствием защитных масок особенно грешат пожилые люди. Другая постоянная проблема — некоторые врачи принимают сразу нескольких пациентов в маленьких кабинетах, о том, чтобы сохранять социальную дистанцию, здесь речи уже нет. Боюсь, что коронавирус подобных нелепых ошибок не простит.

журналист сетевого издания Медиакорсеть Минзаля Аскарова Фото: Личный архив Минзали Аскаровой

Зухра Буракаева, сценарист, кинодраматург:

— Лично для меня непонятным остался указ президента России от 11 мая, согласно которому дети от 3 до 15 лет могут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Недоумение вызвало, что власти по какой-то причине решили, что дети 16-18 лет, находящиеся также на содержании родителей, не нуждаются в такой поддержке. Они также учатся в школе, не работают, не имеют дохода.

Я обратилась с этим вопросом к депутату Госдумы России Зугуре Рахматуллиной. Она мне ответила, что таким образом власти пытались «отсечь» студентов ссузов. Однако это тоже несправедливо. От того, что они студенты, совершеннолетними они не становятся, ответственность родителей за них сохраняется. Другое дело, если бы у них были хорошие стипендии, но нет: по словам знакомого студента училища, он получает всего лишь 1,5 тысячи рублей в месяц за отличные успехи в учебе. В период экономического кризиса это совсем незначительная сумма.

Кроме того, надо учесть, что сейчас происходит обвал рынка труда. Скорее всего, старшеклассники и студенты не смогут подрабатывать даже летом, как это было раньше.

сценарист, кинодраматург Зухра Буракаева Фото: Личная страница Зухры Буракаевой в Facebook

Петицию, созданную мною по этому поводу, к сегодняшнему дню подписали более трех тысяч человек.

Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», член Совета по правам человека при Главе РБ:

— На мой взгляд, непоследовательность введения и отмены отдельных ограничений, которая казалось нелогичной, как-то объяснима. Можно понять нестандартность ситуации. Можно как-то объяснить и желание постоянно оглядываться на Центр. Но постепенный уход нашего Минздрава в «глухую оборону» и одновременно возникающие вопросы к официальной статистике заставили задуматься, все ли так, как они говорят.

История с признанием фейковой новостью сообщения «Ъ» о подготовке на кладбищах Уфы специальных мест под ковидных больных оказалась своеобразной вишенкой на торте, которая однозначно требует реакции СПЧ. Этот эпизод сводит на нет любую честную журналистскую работу, поэтому мы намерены заявить свою позицию главе республики и, по меньшей мере, услышать ответ.

шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы в Уфе", член Совета по правам человека при Главе РБ Руслан Валиев Фото: Личная страница Руслана Валиева в Facebook