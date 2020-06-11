Веселится поднебесье: в Башкирии выпал град в форме коронавируса

Сегодня, 11 июня, удивительное природное явление наблюдали жители одного из районов Башкирии. Выпавший град довольно крупного размера нее столько расстроил, сколько позабавил местных жителей. Градины при ближайшем рассмотрении оказались весьма причудливых форм - как улитки, червяки и даже возбудитель коронавируса.

Фотографии удивительных градин опубликовал на своей странице в Фейсбуке журналист Шамиль Кучуков.

- Такого града я не видел. Сегодня прошел теплый летний ливневый дождь и в то же время высыпал град. Формы удивили. Некоторые были похожи на коронавирус. А как бы вы назвали формы града? - обратился Шамиль с вопросом к своим подписчикам.

Собеседники предположили, что град мог принять такие странные формы из-за жаркой погоды.